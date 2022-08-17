З початку війни в Україні провели понад сто трансплантацій кісткового мозку

17 августа 2022, 13:15

МОЗ повідомляє, що лікарнями - лідерами у ТКМ стали Київський центр трансплантації кісткового мозку, який провів 35 операцій для дорослих, а також дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", що здійснила 10 операцій для дітей.



Протягом липня відбулося кілька вагомих подій у галузі трансплантації. Зокрема, в "Охматдиті" вперше здійснили тотальне опромінення тіла та трансплантацію кісткового мозку.



"Пацієнтка – 37-річна медсестра з Чернігівщини, яка лікувалась від лейкозу, під час війни потрапила до столичного "Охматдиту". Пані Любові першій з дорослих в Охматдиті зробили тотальне опромінення тіла (TBI) та пересадку кісткового мозку (ТКМ) за принципом «all under the roof» - все під одним дахом", - йдеться в повідомленні.



Підкреслюється, що раніше пацієнти мали робити ці процедури в різних установах, інколи – в різних країнах. Також зазначається, що нині лікування в лікарні було безоплатним: TBI та пересадку кісткового мозку оплатив МОЗ України. Загалом, після отримання Охматдитом ліцензії на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих пацієнтів у закладі уже провели чотири «дорослі» операції.



Другою подією стало проведення алогенної неродинної трансплантації кісткового мозку в Черкаському обласному онкодиспансері, коли трансплантуються стовбурові клітини кісткового мозку від неродинного донора, пояснює МОЗ.

Так, 33-річний пацієнт з Канева, хворий на гострий лейкоз, потребував невідкладної пересадки. Попри складну логістику, кістковий мозок доставили від донора з Польщі. Міністерство підкреслює, що з початку 2022 року в Черкасах провели вже 24 трансплантації кісткового мозку.



Також у МОЗ розповіли, що у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше провели операцію із використанням власних стовбурових клітин пацієнта.

"Операцію провели трирічній дівчинці з Волині, клітини кісткового мозку прижилися, перша пересадка пройшла успішно", - йдеться у повідомленні.