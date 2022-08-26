lifecell продовжує нараховувати військовим та медикам додаткові пакети послуг

Мобільний оператор lifecell нараховує військовим, правоохоронцям, медикам і працівникам критичної інфраструктури мобільний інтернет, хвилини для дзвінків на будь-які номери в Україні та SMS.
На знак поваги і підтримки людей, які нас оберігають і забезпечують життя країни під час війни, lifecell нараховує по 10 тис. ГБ мобільного інтернету, 10 тис. хвилин на дзвінки на будь-які номери в Україні та 10 тис. SMS українським військовим, правоохоронцям, медикам і працівникам критичної інфраструктури. Нарахованими послугами можна буде скористатися до 30 листопада 2022 року включно.
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