26 августа 2022, 11:45

lifecell продовжує нараховувати військовим та медикам додаткові пакети послуг

Мобільний оператор lifecell нараховує військовим, правоохоронцям, медикам і працівникам критичної інфраструктури мобільний інтернет, хвилини для дзвінків на будь-які номери в Україні та SMS.



На знак поваги і підтримки людей, які нас оберігають і забезпечують життя країни під час війни, lifecell нараховує по 10 тис. ГБ мобільного інтернету, 10 тис. хвилин на дзвінки на будь-які номери в Україні та 10 тис. SMS українським військовим, правоохоронцям, медикам і працівникам критичної інфраструктури. Нарахованими послугами можна буде скористатися до 30 листопада 2022 року включно.

