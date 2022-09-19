OVERSIS EM-126Т - Wi-Fi-розетка з термодатчиком

Усього один простий пристрій допоможе запрограмувати бойлер, кондиціонер або мультиварку на певний час.
Поки їхатимете з роботи, техніка приготує вечерю за допомогою EM -126Т. Цей функціонал можна адаптувати для багатьох процесів, застосування обмежене лише вашою фантазією та завданнями, які ставите перед технікою.
Wi-Fi розетка зручна тим, що ви можете керувати всією технікою в будинку. По суті, це економить час, який потрібно витратити, щоб дійти до пристрою і включити його вручну.
Купити розумну розетку вигідно ще й тому, що вона покращує параметри струму. На пристрій подається рівна напруга, яка не шкодить приладам, що значно продовжує термін експлуатації техніки.
Головна перевага розетки від «Новатек-Електро» у тому, що вона має свою мережу WI-FI і її робота не залежить від роботи інтернерту в будинку.
Докладніше про переваги
✔️WI-FI-управління (прилад легко підключається до мережі Wi-Fi. Ви можете керувати та налаштовувати прилад з будь-якої точки світу);
✔️ВБУДОВАНИЙ ДАТЧИК
Ви можете налаштувати таймер для будь-якого пристрою (наприклад, каміну або кондиціонеру), вказавши у розкладі необхідний час роботи та температуру повітря, яку потрібно підтримувати.
✔️ПОВНОЦІННИЙ ЗАХИСТ ТЕХНІКИ
У приладі вбудований захист від стрибків напруги, від перевантаження по струму та потужності
Замовити прилад можна за цим посиланням.