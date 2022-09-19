OVERSIS EM-126Т - Wi-Fi-розетка з термодатчиком

19 сентября 2022, 9:45

Усього один простий пристрій допоможе запрограмувати бойлер, кондиціонер або мультиварку на певний час.



Поки їхатимете з роботи, техніка приготує вечерю за допомогою EM -126Т. Цей функціонал можна адаптувати для багатьох процесів, застосування обмежене лише вашою фантазією та завданнями, які ставите перед технікою.