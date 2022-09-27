Ultra HD 4K-телевизор Starwind SW-LED55UG400

27 сентября 2022, 16:15

Возможности современных телевизоров выходят далеко за границы обычного просмотра ТВ-каналов.

Сейчас это умные устройства – с поддержкой различных приложений и голосовым управлением для поиска контента, получения информации о фильме или даже для просмотра прогноза погоды.

Отличное качество картинки гарантирует 55-дюймовый дисплей с высоким разрешением 3840 x 2160 пикселей. У IPS-матрицы большие углы обзора, а с учетом комфортной максимальной яркости подсветки и низкого времени отклика Starwind SW-LED55UG400 становится универсальным вариантом как для просмотра видео, так и для игр.



Операционная система «Яндекс ТВ» идеально подходит для домашнего семейного использования, имея предустановленные сервисы «Яндекс Плюс» и «КиноПоиск» с огромной фильмотекой. Сервис YouTube также является одним из приложений устройства, а еще вам будут доступны разделы с мультфильмами и бесплатными онлайн-каналами. Погрузиться в происходящее на экране поможет стереозвук мощностью 16 Вт – для этого в Starwind SW-LED55UG400 установлено 2 динамика.



Управление голосом реализовано в пульте дистанционного управления – достаточно нажать на кнопку и проговорить команду, а все остальное за вас сделает голосовой помощник Алиса. Для быстрого интернет-соединения используется двухдиапазонный Wi-Fi, но также есть доступ к просмотру телевизора через цифровой, аналоговый или спутниковый сигнал. Новой версии HDMI 2.1 с запасом хватает для вывода изображения в высоком разрешении 4K.



Современные технологии в умных телевизорах способствуют легкому и быстрому доступу ко всему контенту, и для этого не обязательно вставать с удобного дивана или кресла. Развлекайтесь, познавайте новое и будьте в курсе всех новинок кино с телевизором Starwind SW-LED55UG400.