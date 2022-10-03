Интерфейсный кабель RS-485 ITK

3 октября 2022, 12:15

Интерфейсные кабели RS-485 ITK для промышленного стандарта доступны для заказа в Merlion.

Используются для групповой прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Экран из алюминиевой фольги, а также оплетка из медных луженых проволок защищают от электромагнитных помех.

Применяются в системах распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, в соответствии со стандартами ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA RS-485-A и другими.



Преимущества интерфейсного кабеля RS-485 ITK

Стабильное волновое сопротивление: 120 Ом.

Повышенная помехозащищенность.

Двойное экранирование.

Удобство монтажа.

Срок службы: 30 лет.

Технические характеристики



Проводник: медные луженые жилы диаметром 0,6-0,78 мм.

Изоляция: сплошной полиэтилен (PE).

Рабочее напряжение: 300 В.

Длина кабеля: 200 м.

Пожаробезопасные исполнения интерфейсного кабеля RS-485 ITK

нг(А)-LS – с низким дымо- и газовыделением.

нг(А)-HF – безгалогенные (для объектов с массовым пребыванием людей).