Интерфейсный кабель RS-485 ITK

Интерфейсные кабели RS-485 ITK для промышленного стандарта доступны для заказа в Merlion.
Используются для групповой прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Экран из алюминиевой фольги, а также оплетка из медных луженых проволок защищают от электромагнитных помех.
Применяются в системах распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, в соответствии со стандартами ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA RS-485-A и другими.
Преимущества интерфейсного кабеля RS-485 ITK
Стабильное волновое сопротивление: 120 Ом.
Повышенная помехозащищенность.
Двойное экранирование.
Удобство монтажа.
Срок службы: 30 лет.
Технические характеристики
Проводник: медные луженые жилы диаметром 0,6-0,78 мм.
Изоляция: сплошной полиэтилен (PE).
Рабочее напряжение: 300 В.
Длина кабеля: 200 м.
Пожаробезопасные исполнения интерфейсного кабеля RS-485 ITK
нг(А)-LS – с низким дымо- и газовыделением.
нг(А)-HF – безгалогенные (для объектов с массовым пребыванием людей).