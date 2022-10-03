Три новых увлажнителя воздуха от Beurer

3 октября 2022, 13:45

Приборы особенно востребованы в период отопительного сезона.



Ультразвуковой увлажнитель с низким уровнем шума и экономичным энергопотреблением подходит для помещений площадью до 20 м2.

Для комфортного использования предусмотрена светодиодная индикация: синий и белый цвет указывают на уровень распыления, красный предупреждает о пустом резервуаре. Для безопасной эксплуатации есть функция автоматического выключения. Съемный резервуар для воды удобно наполнить и почистить, для этого в комплект входит щеточка для очистки накипи. Также прибор можно заправить арома-маслами для ароматизации воздуха в помещении, в комплекте есть 15 ароматических вкладышей. Ночной режим отличается практически бесшумной работой устройства и менее яркой подсветкой панели управления. Модель представлена в двух цветовых решениях: белом и золотистом.



Прибор оснащен ультразвуковой технологией с высокой производительностью увлажнения и подходит для помещений площадью до 48 м2. Распыление происходит с нагревом воды, есть возможность выбрать один из трех уровней нагрева. Постепенно воздух в доме будет увлажняться и очищаться благодаря гигиеничному водяному пару без бактерий и неприятных запахов. Съемный резервуар с видимым уровнем воды легко наполнить и помыть в случае необходимости. К слову, в комплект входит специальная щетка для очистки и 15 вкладышей для борьбы с известковым налетом. Также в комплекте идут 15 ароматических вкладышей – их можно использовать для расслабляющей ароматерапии. Тихая работа позволяет использовать гаджет даже в детской комнате, даже ночью. За безопасность отвечает функция автоматического выключения. Модель представлена в белом и черном цвете корпуса.



Этот инновационный прибор сможет не только создать оптимальный уровень влажности в помещении, но и настоящий морской курорт дома. Кроме того, он работает и как очиститель воздуха, снижая уровень загрязнения и микробной нагрузки, а фильтр предварительной очистки удаляет до 70 % частиц грязи и пыльцы. Резервуар для воды объемом 6 литров наполняется специальной морской солью maremed® и водой. Устройство работает эффективно в помещении площадью до 50 м2. В комплект входят 2 фильтра грубой очистки, 1 водяной фильтр и 1 упаковка морской соли, ее хватит на 3 месяца работы устройства. Для комфортного использования гаджет оснащен современной системой управления при помощи сенсорных кнопок и светодиодным дисплеем с интеллектуальным управлением. Одну из трех скоростей работы вентилятора можно выбрать вручную или установить ночной режим со сниженным уровнем шума и отключением дисплея, чтобы прибор не беспокоил во время сна.