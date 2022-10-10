Польська Пошта та Укрпошта знизили тарифи на відправлення EMS до України до -75%

10 октября 2022, 13:15

5 жовтня 2022 року Польська Пошта (Poczta Polska) у співпраці з Укрпоштою знижує тарифи на пересилання всіх посилок EMS вагою до 20 кг до України.

Завдяки запровадженим змінам клієнти платитимуть до -75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки з Польщі.



Пошта Польщі у співпраці з Укрпоштою запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України. Ціни починаються від 42,00 польських злотих за посилку, що означає зниження ціни до -75%. Посилки приймаються у відділеннях пошти Польщі, що приймають відправлення EMS. Це ще один крок на підтримку України в рамках акції Польської Пошти під назвою «ДОПОМОГА УКРАЇНІ» («POMOC UKRAINIE»).

«Співпраця між Польською Поштою та Укрпоштою необхідна для того, щоб пропонувати нашим клієнтам як у Польщі, так і в Україні широкий спектр потрібних послуг, особливо в такий складний час, коли триває війна. Ми намагаємося підтримувати українських поштовиків від самого початку конфлікту з Росією за допомогою міжнародних логістичних рішень», ─ відзначив Кшиштоф Фальковський, президент правління Польської Пошти.



Ознайомитися з тарифами можна на сайті https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_ems_przesylki_kurierskie.html. Доставка посилок з будь-якого відділення Пошти Польщі до будь-якого відділення Укрпошти займе всього 7-14 днів.



«Польська Пошта постійно співпрацює з Укрпоштою, щоб пропонувати нашим клієнтам найкращі рішення. Ми підготували у співпраці з Укрпоштою спеціальну пропозицію з дуже вигідними ціновими умовами», ─ додав Анджей Бодзьони, віце-президент правління Польської Пошти.



«Суттєве зниження тарифів на відправку посилок з Польщі до України – це ще один жест підтримки українців, що зараз перебувають в Польщі, та їхніх сімей та близьких, які залишилися в Україні. Пошта Польщі дуже багато зробила з початку війни для наших громадян і системно продовжує підтримувати нас і нашу країну, за що я щиро вдячний. Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами», ─ прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



З початку року з Польщі до України надійшло понад 640 тонн імпортних відправлень та окремо доставлено 150 тонн безкоштовних посилок.



Польська Пошта підтримує Україну з перших днів війни. З-поміж іншого, Компанія надала можливість безкоштовно надсилати гуманітарні посилки вагою до 20 кг протягом певного періоду, забезпечила логістичне обслуговування акції на користь українських школярів «Школа для вас» (#SzkołaDlaWas), брала участь у перевезенні гуманітарної допомоги. Завдяки домовленостям між Польською Поштою та Міністерством фінансів, відправлення з гуманітарною допомогою для України з-за меж Європейського Союзу, що надходили на склад POL-CEL у Хелмі до 30 червня цього року, не обкладалися в Польщі жодними митними, податковими чи поштовими зборами. 25 березня Польська Пошта випустила спеціальну поштову марку «Ми з вами!» («Jesteśmy z Wami!») як вияв підтримки, поваги та солідарності з Україною, яка бореться за свободу та незалежність.



Нагадаємо, 16 серпня цього року Польська Пошта та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю. Основними положеннями підписаного документу є поглиблення інституційної співпраці між національними операторами у сфері традиційних поштових послуг, експлуатації, інновацій, логістики, а також зміцнення існуючих та встановлення нових ділових відносин. Меморандум сприятиме більш ефективній координації та активізації існуючої співпраці. Спільна діяльність спрямована, з-поміж іншого, на полегшення процесу покупок для громадян Польщі та України, а також на посилення провідної ролі національних поштових операторів на своїх внутрішніх ринках.