11 октября 2022, 13:15

Як працюватимуть відділення Укрпошти 11 жовтня

Станом на 11 жовтня попри напружену ситуацію через загрозу обстрілів працюють 6144 відділення Укрпошти – це 89% мережі.



Під час тривог усі відділення Укрпошти тимчасово зачиняються, але як тільки небезпека мине, двері відкриють відділення віх областей, крім Херсонської, Луганської та АР Крим.



Перевірити актуальну роботу відділень можна за посиланням



Так само проходять планові видачі пенсійних та соціальних виплат – терористичні дії росії не зупинять нашу роботу і не залишать українців без пенсій чи поштових послуг. В більшості відділень доступні усі звичні послуги. В тих населених пунктах, де через обстріли спостерігаються проблеми з електропостачанням, спектр наданих послуг може бути тимчасово обмежений. Просимо з розумінням поставитися до ситуації.



Нагадуємо, для зручності клієнтів працюють чат-боти Укрпошти, де можна перевірити статус відправлень https://www.ukrposhta.ua/ua/onlain-servisy. Також можна скористатися іншими онлайн-сервісами Укрпошти: мобільним застосунком чи особистим кабінетом.



Про зміни в роботі ми будемо повідомляти на нашому сайті на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах.

