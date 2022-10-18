Vodafone надає українцям більше можливостей для боротьби на онлайн-фронті

18 октября 2022, 15:15

Vodafone запустив акцію «Онлайн-спротив». Відтепер клієнти компанії можуть без додаткової плати користуватися збільшеним обсягом інтернету і хвилин, щоб підтримати Україну на онлайн-фронті.

«Ми робимо це, щоб дати можливість нашим абонентам бути корисними на інформаційному фронті, - коментує нову ініціативу Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. – Тисячі українців кожного дня виборюють перемоги, розповідаючи правду про війну, збирають кошти для підтримки наших військових та гуманітарну допомогу для звільнених сел і міст. Від початку повномасштабного вторгнення Vodafone вже надав безкоштовних послуг, обсяг яких ми оцінюємо у 1,15 млрд. Із вдячністю продовжуємо підтримувати наших абонентів, адже всі ті маленькі справи, які ми робимо разом, перетворюються на велику силу, яка наближає нашу перемогу. Разом ми зможемо все».

Для того, щоб надати українцям більше можливостей для онлайн-спротиву, Vodafone пропонує своїм клієнтам безкоштовно збільшити обсяги послуг, які вже доступні в тарифі та підключити додаткові.

Так, користувачі тарифів SuperNet Start, SuperNet Pro, Red Start, Red Pro зможуть підключити послугу Video PASS без додаткової оплати та отримати безлімітний трафік на YouTube, а також відео та музичні застосунки.

А клієнтам тарифного плану Joice безкоштовно надаватиметься послуга Joice MAXX, що вдвічі збільшує наповнення тарифу: 2000 хвилин на всі мережі по Україні та 20 ГБ 4G-інтернету плюсом до безліміту на всі улюблені застосунки.

Щоб скористатись можливістю, потрібно набрати на телефоні команду *888# і натиснути кнопку виклику або підключити акцію у застосунку My Vodafone.

В межах акції «Онлайн-спротив» послуги надаватимуться без додаткової плати протягом 3 місяців.

Це не перша інформаційна ініціатива кампанія Vodafone. Наприкінці вересня Vodafone запустив іміджеву кампанію «Особливий зв’язок між нами не зруйнувати» за участі за участі Олега Псюка, лідера відомого музичного гурту Kalush, щоб підтримати Україну і українців у ці складні часи і надати віру у те, що разом ми зможемо все.