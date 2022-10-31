Електропростирадло чи електроковдра – що обрати?

31 октября 2022, 23:08

Якщо ще кілька місяців тому ми навіть не замислювались над тим, щоб купити таку річ, як електропростирадло чи електроковдра, то тепер ці предмети стали хітом продажів багатьох роздрібних мереж.

Чому так? Річ у тім, що нам обіцяють найскладніший опалювальний сезон за всю історію і щодня призивають економити електроенергію. У квартирах буде прохолодно і зігріти одяг, ліжко і як наслідок себе цими засобами – заняття просте, ефективне, а споживання електричної енергії мінімальне. Крім того, навіть якщо світло зникне повністю, ви зможете обігрітися, банально підключившись до системи безперебійного живлення чи інвертора, котрі вже є чи не в кожної сучасної сім’ї.

Електропростирадло & електроковдра: головні відмінності

За своїм принципом дії обидва вироби однакові, і вся різниця лиш в тому – звідки буде надходити тепло. Так, тепло від простирадла підіймається знизу вверх, прогріваючи постіль, тоді як ковдра гріє навпаки - зверху вниз. Звідси автоматично напрошується висновок - що краще обрати. Але разом з тим не поспішайте «списувати» електроковдру, адже за нею також чимало переваг. Купити якісну електроковдру – значить автоматично отримати додатковий комфорт, навіть просто сидячі в кріслі, адже погодьтесь – розкладати значно менш гнучке простирадло, як мінімум не зручно. Крім того, ковдрою можна накритися, чого не скажеш за простирадло, використовувати її як простирадло та багато іншого.

З чого виготовлено

І електропростирадла, і електроковдри виготовляються з натуральних матеріалів, таких як бавовна, фліс, поліамід що забезпечують приємні при дотику відчуття. Крім того, ці матеріали не викликають абсолютно ніяких алергічних реакцій. Разом з тим, хочемо застерегти читачів від вибору дуже дешевих виробів, на матеріалах для яких виробники дуже економлять. Результати вам не сподобаються – від неприємного запаху самого виробу під час нагрівання, різноманітних алергічних проявів до навіть мимовільного загоряння. З якісними виробами, наприклад, від BEURER, подібні «сюрпризи» виключені.

Як нагрівальний елемент використовується провід у силіконовій обмотці, який виготовляється за провідними австрійськими та німецькими технологіями. При цьому силіконова обмотка забезпечує гарантований захист від переламування дротів.

Розміри

Тут все дуже просто. Розмір електропростирадла підбирається за розміром спального місця. Наприклад, якщо вдома у вас двоспальне ліжко, то вам підійде розмір - 200х170; 185х150. Для полуторного ліжка підійде - 150х80; 130х70. Електричне простирадло стелиться нижче рівня подушки.

Як використовувати

Електроковдра чи простирадло прослужить довго якщо дотримуватися таких простих правил:

- щоб краще зігрівалось ліжко, рівень підігріву виробу виставляємо на максимумі за 10 хвилин до того, як лягти спати;

- ідеально, коли простирадло покриває все спальне місце, але можна придбати і невеликий виріб, щоб зігрівати частину тіла;

- простирадло чи ковдру не згортають надто туго, а крім того, потрібно це робити виключно по тих складках, що запропоновані виробником;

- не користуйтеся виробами якщо у вас вологе волосся чи одяг.