Ключові поради від IT, як досягти стійкості

17 ноября 2022, 9:15

У 2022 році ІТ-індустрія показала стійкість та здатність розвиватися навіть в умовах війни.

План безперервності бізнесу допоміг компаніям як GlobalLogic продовжити роботу, залучити нових клієнтів та збільшити кількість спеціалістів. Стійкість українського бізнесу обговорили в ході зустрічі в Українському кризисному медіа-центрі представники GlobalLogic, Львівського IT кластеру та Львівської міської ради.



Як побудувати План безперервності бізнесу



Вже десятий місяць повномасштабного вторгнення український бізнес стійко тримає удар. У компанії GlobalLogic на власному досвіді переконались, що бути готовим до різних сценаріїв допоможе План безперервності бізнесу або BCP.



«План безперервності бізнесу передбачає різноманітні позаштатні ситуації й дає можливість своєчасно та оперативно реагувати на проблему, — зазначає Анна Щербакова, віцепрезидентка та операційний керівник GlobalLogic в Україні. — Головне для будь-якого плану, я завжди буду це підкреслювати, це люди, які його імплементують. Наші інженери та операційники демонструють фантастичну стійкість, продовжуючи ефективно працювати навіть з укриттів».



GlobalLogic виділила основні компоненти для складання Плану безперервності бізнесу:

1. Витривалість інфраструктури: кожна інфраструктурна одиниця має мати бекап, кожна людина, яка є учасником ВСР процесу має мати так званого дублера. Кожен процес має бути прописаний до моменту, коли він зламався і що робити в цьому випадку.

З простих прикладів: в кожному офісі є дизель генератори. Якщо відключається світло, піднімається дизель. Якщо в дизелі закінчується паливо – є підрядник, який це паливо доставляє.



2. Швидкість відновлення роботи: в ВСР є поняття recovery time – час відновлення. Як правило, це допустима кількість годин, яку замовник погодів в якості неробочих під час форс-мажору. Всі ВСР процеси спрямовані на те, щоб мінімізувати цей рекавері тайм і дати проекту/людині можливість працювати знову.

Наприклад, з початку війни показник продуктивності інженерів компанії був біля 97-98%. 10 жовтня він впав на добу до 83% і наступного дня піднявся знову на рівень 95-96%.



3. Гнучкість та адаптивність процесів: цікава річ з ВСР плану полягає в тому, що ніколи не буває так, щоб все йшло по плану.

Головне – мати варіативність сценіріїв та пропрацьовувати, навіть як другорядні, різні варіанти розвитку подій. Наприклад, пропрацьовуючи сценарії підготовки до війни, у компанії не вірили в те, що повномасштабне вторгнення є можливим. Але пропрацьовували всі варіанти. Тому перші евакуаційні автобуси були в Харкові 24 лютого о 9 ранку.



– Українські IT-фахівці прагнуть і надалі працювати в Україні, про це свідчать наші дослідження, – говорить Нестор Швець, головний юрист Львівського ІТ Кластера та керівник ВСР-команди Львівського ІТ Кластера, – Інженери бажають бути максимально ефективними та результативними, щоб підтримувати нашу державу у найскладніший час.



BCP-стратегія буде ефективною для усіх



BCP-стратегія працює не тільки для великих компаній, такий план допоможе середньому та малому бізнесу, різноманітним держструктурам та медичним закладам. Такою є думка Львівського IT-кластеру та Львівської міської ради:



“Ми пропрацьовували різні плани, які передбачали відсутність централізованої електроенергії і як наслідок — відсутності води в місті. Ситуація постійно змінюється, тому ми регулярно поповнюємо запаси палива, покращуємо роботу дизель-генераторів та твердопаливних котлів, щоб забезпечити необхідну інфраструктуру, — розповідає Андрій Москаленко, заступник голови Львівської міської ради. — Для IT сфери важливими є базові речі, такі як безперебійне електропостачання та зв’язок. Ми проводимо регулярні зум-зустрічі з мобільними операторами та представниками кластеру, щоб мати змогу забезпечити місто усім необхідним”.

