Укрпошта впроваджує для бізнес-клієнтів укладання договорів онлайн

18 ноября 2022, 13:45

Укрпошта продовжує впровадження нових сервісних рішень для корпоративних клієнтів і з 17 листопада оголошує пропозицію (оферту) на укладання єдиного онлайн договору.

Уклавши зазначений договір, бізнес-клієнти Укрпошти зможуть отримувати відповідні послуги на пересилання внутрішніх та міжнародних відправлень, письмової кореспонденції з відбитком про оплату, а також матимуть можливість підписання договору за допомогою кваліфікованого електронного підпису. КЕП – удосконалений електронний підпис, який спростив укладання угод, діджиталізував внутрішні бізнес-процеси, скоротивши кількість документації на папері та час її оформлення.



Така новація дасть можливість підвищити якість та швидкість обслуговування, спростити процедуру складання договору і мінімізувати обсяги оформлення документів. Для того, щоб укласти угоду оферти необхідно заповнити її в електронному вигляді на сайті, завантажити підписану заяву-приєднання та відповідні документи з урахуванням юридичного статусу Замовника.



«Укрпошта на постійній основі працює над підвищенням рівня сервісу для компаній сегменту e-commerce, адаптує свої послуги, нарощує базу корпоративних клієнтів. Тепер клієнтам немає потреби проходити довгі алгоритми, аби заключити договір з Укрпоштою і стати нашим партнером. Достатньо за допомогою онлайн-інструментів на офіційному сайті Укрпошти вибрати оптимальні для себе умови і подати заявку на оформлення договору про надання послуг за офертою», – прокоментувала заступник генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.



Відтепер юридичні особи, фізичні особи-підприємці та суб’єкти незалежної професійної діяльності мають змогу на сайті Укрпошти оформити заяву-приєднання до договору оферти на внутрішні, міжнародні відправлення та письмову кореспонденцію з відбитком про оплату.

