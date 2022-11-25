Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму

25 ноября 2022, 13:45

РФ активно готується до оборони Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у коментарі Укрінформу.



Андрій Черняк зазначив, що воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.



“Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗС України”, – зазначив Андрій Черняк.



Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонщини, Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію росії.



“Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для росії буде втрачений і повернеться до України”, – акцентував Андрій Черняк.



Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.



“Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки”, – зазначив представник ГУР МО України.