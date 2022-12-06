Абоненти lifecell під час війни обирають онлайн-платежі через Paycell

6 декабря 2022, 12:15

Кількість абонентів lifecell, які сплачують за комунальні та різноманітні онлайн сервіси, а також переказують кошти на банківські картки через платіжну систему Paycell, зростає під час війни.



lifecell бачить значний потенціал в мобільних платежах, саме тому активно розвиває фінансові послуги. Під час широкомасштабного вторгнення попит на послуги переказу коштів з мобільного рахунку на банківську картку та оплата різноманітних онлайн-послуг лише зростали. У листопаді середня кількість транзакцій по сервісу “Платежі Paycell” становила близько 70 тис., а сума таких операцій на 50% більше, ніж минулоріч.



Для зручності здійснення платежів в червні 2022 року було запущено мобільний застосунок на операційних системах iOS та Android, а вже на кінець листопада кількість його завантажень становила більше 66 тисяч разів.



За статистикою Paycell, найбільше платежами користуються мешканці міст і невеликих населених пунктів. Найчастіше Paycell використовують для таких операцій:

- Виведення коштів з мобільного рахунку на банківську картку;

- Погашення кредитів;

- Поповнення рахунку в іграх;

- Сплата послуг мобільного зв’язку;

- Сплата проїзду в громадському транспорті (SMS-квиток);

- Оплата послуг інтернет-провайдерів й телебачення;

- Сплата рахунків комунальних платежів.



Paycell – це платіжний сервіс, яким можуть користуватись лише абоненти lifecell індивідуальної форми обслуговування. Проте за відсутності номера lifecell можливо встановити віртуальний номер BiP і прив’язати до нього застосунок Paycell для здійснення мобільних платежів.

Абоненти lifecell за перший платіж від 100 грн у застосунку Paycell отримують 5 ГБ мобільного інтернету на 10 днів.



Через Paycell можна сплачувати понад 1000 послуг з мобільного рахунку без банківської картки, а також за необхідності переказувати гроші на банківську картку. Скористатися послугою можна завантаживши застосунок за посиланням.



Під час широкомасштабного вторгнення в платежах Paycell було додано можливість переказати кошти з мобільного балансу на користь БФ «Повернись живим» та «Підтримка ЗСУ», через які наші абоненти передали десятки тисяч гривень на підтримку української армії.



lifecell активно розвиває фінансові послуги і підтримує позитивні зміни в законодавстві, які їх регулюють, базуючись на успішно реалізованому досвіді групи (материнської компанії) Turkcell.