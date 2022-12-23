23 декабря 2022, 9:45

 Найбільше "Пунктів Незламності" нині відкривається на Рівненщині

За останній тиждень ми демонструємо чи не найвищу динаміку з-поміж усіх регіонів України. За цей час в області додатково відкрито близько 40 нових «Пунктів Незламності».  

 Загалом на Рівненщині діють 236 таких локацій:

 37 створено на базі підрозділів ГУ ДСНС України у Рівненській області;
 21 ГУ НП України в Рівненській області;
 1 обласної та 4 районних військових адміністрацій;
 150 в органах місцевого самоврядування;
 23 - це «Пункти Незламності» від відповідального бізнесу.

 Переглянути розташування «Пунктів Незламності» на Рівненщині можна за посиланням https://nezlamnist.gov.ua
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