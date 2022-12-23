За останній тиждень ми демонструємо чи не найвищу динаміку з-поміж усіх регіонів України. За цей час в області додатково відкрито близько 40 нових «Пунктів Незламності».
Загалом на Рівненщині діють 236 таких локацій:
37 створено на базі підрозділів ГУ ДСНС України у Рівненській області;
21 ГУ НП України в Рівненській області;
1 обласної та 4 районних військових адміністрацій;
150 в органах місцевого самоврядування;
23 - це «Пункти Незламності» від відповідального бізнесу.
Переглянути розташування «Пунктів Незламності» на Рівненщині можна за посиланням https://nezlamnist.gov.ua
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Найбільше "Пунктів Незламності" нині відкривається на Рівненщині
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