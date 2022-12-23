Анонс новой веб-камеры SVEN IC-302

23 декабря 2022, 15:45

Видеоконференции в наше время — это не просто способ увидеть и услышать собеседника. Рабочие совещания, обсуждения проектов, общение с родными и друзьями — очень многое переместилось в онлайн.

Соответственно, наличие веб-камеры у ПК стало острой необходимостью, без нее не могут обойтись даже те, кто раньше и не думал про видеосвязь. И организовать ее часто необходимо быстро, легко и без лишних затрат. Вот для таких случаев отлично подойдет новинка от SVEN под названием IC-302.Это бюджетное решение с разрешением 640×480 пикселей отлично справится с рабочими задачами и позволит включиться в общение. Угол обзора камеры составляет 60° — в кадре без особых проблем можно оказаться даже вдвоем, если возникнет такая необходимость. Подключение устройства займет буквально пару минут — осуществляется оно посредством USB. Если микрофоном компьютер не оснащен — можно воспользоваться встроенным в IC-302. Подключается он через аудиовход jack 3,5.С установкой тоже никаких проблем. Ножка у устройства очень устойчивая — камеру можно легко поставить на стол. Буквально одним движением она превращается в клипсу, с помощью которой IC-302 закрепляется на телевизоре или мониторе. И держится очень крепко благодаря продуманной конструкции крепления и малому весу — всего лишь 76 г. Конечно же, камера может вращаться — «поймать» нужный ракурс не составит труда. Разработчики позаботились о максимальном комфорте пользователя, добавив на переднюю панель регулируемую с помощью пульта на кабеле подсветку — если в помещении темно, не придется искать дополнительные источники света, все уже есть в SVEN IC-302.Ну и, конечно, цена устройства делает его доступным широкому кругу пользователей — для тех, кому видеосвязь срочно понадобилась для работы или общения с близкими, это будет дополнительным плюсом. Купить SVEN IC-302 можно уже сегодня, достаточно найти ее в каталогах крупных магазинов электроники. Ну а дальше всего несколько минут — и мир видеоконференций открыт для вас.