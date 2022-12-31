Мощная web-камера SVEN IC-965

31 декабря 2022, 15:15

Рабочая встреча и собеседование, вечеринка с друзьями и разговор по душам с родителями — все это сегодня может происходить онлайн с помощью сервисов для проведения видеоконференций.

Если у вас или ваших потенциальных собеседников компьютер до сих пор не оборудован веб-камерой, самое время задуматься о ее приобретении. При этом стоит позаботиться и о хорошем звуке, и о качественном видеопотоке, и о собственном комфорте, а заодно — и бюджете. Все это позволяет сделать новая SVEN IC-965, занявшая одно из флагманских мест в линейке веб-камер от финской компании.Видео она позволяет передавать в разрешении 1920×1080 (FullHD), ваши собеседники наверняка будут довольны тем, насколько приятную и качественную картинку вы им транслируете. Угол обзора камеры составляет 60°, в кадре легко можно поместиться вдвоем или даже втроем, что будет особенно важно во время связи с родственниками или друзьями, когда в видеоконференции участвует вся семья. Подключается SVEN IC-965 через порт USB, после чего быстро и без необходимости установки дополнительных драйверов определяется системой как два устройства: камера для видеосвязи и микрофон для трансляции голоса. Остается только выбрать их в нужном мессенджере — и вы готовы присоединиться к видеоконференции.Разместить камеру тоже очень легко и просто. Можно просто поставить ее на стол, можно закрепить на дисплее или телевизоре — ножка устройства легко превращается в универсальную клипсу. Конечно же, камера может вращаться во всех направлениях, чтобы пользователю было как можно легче поймать нужный ракурс — даже если вы находитесь не непосредственно перед монитором, это не станет проблемой. Прикасаться к камере максимально приятно благодаря покрытию Soft Touch, которое также обеспечивает надежное удержание устройства в руках.Для тех, кто склонен беспокоиться о своей приватности, на передней панели камеры есть два индикатора — вы всегда будете точно знать, идет ли трансляция. Ну и, конечно, разработчикам SVEN вновь удалось достичь отличного сочетания цены и качества, камера со всеми ключевыми чертами флагманских моделей предлагается по доступной широкому кругу потребителей стоимости. Продажи в магазинах электроники стартовали, приобрести SVEN IC-965 можно уже сегодня.