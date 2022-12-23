Новая веб-камера SVEN IC-915

23 декабря 2022, 17:45

Инженеры SVEN выпустили веб-камеру, которая сочетает в себе лаконичный дизайн, качественную картинку и бюджетную стоимость.

Веб-камера IC-915 с фокусным расстоянием 3 мм подключается по USB. За качество изображения в ней отвечает CMOS матица с разрешением 1280 на 720 пикселей и частотой передачи изображения до 30 кадров в секунду. Высокое разрешение веб-камеры позволит вам расширить спектр возможностей с обычных конференций и общения с близкими до ведения стримов и виртуальных экскурсий.Камера оборудована надежной клипсой для установки на монитор, а длина кабеля для вашего удобства составляет целых 1,5 метра, общайтесь и работайте без границ. Угол обзора камеры составляет 60 градусов, а благодаря защитной шторке на объективе вы можете быть спокойны даже если забыли завершить трансляцию.Если на вашем компьютере нет микрофона, вы всегда можете воспользоваться встроенным в IC-915 – просто подключите его через аудиовход 3,5 мм. При таких характеристиках камера очень компактная, ее размер 80 × 33 × 82 мм, а вес всего 81 грамм.Ну и конечно дизайн, универсальный черный цвет, стильная округлая форма, минимализм в исполнении и никаких излишеств делают IC-915 украшением рабочего стола.