Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора.
Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона.
Спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.
Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон.
Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.
Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.
Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої.
Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Украина продлила временный безвиз для британцев еще на год
- Технологии | Сегодня, 10:45
В Германии начали производство артиллерии для ВСУ
- Связь | Сегодня, 10:15
Що робити, якщо зник зв’язок?
- Интернет | Сегодня, 9:45
Потурбуйтеся про безпеку в кіберпросторі під час новорічних свят
- Технологии | Сегодня, 9:15
CERT-UA від початку року опрацювала більше двох тисяч кібератак на Україну
- Технологии | Вчера, 11:45
Вероятность полного блэкаута в Украине крайне низкая
- Технологии | Вчера, 11:15
Ким Чен Ын требует наладить массовое производство тактического ядерного оружия
- Интернет | Вчера, 10:45
Netflix выпустили необычный сериал "Калейдоскоп"
- Безопасность | Вчера, 10:15
Очільник ГУР Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році
Последние материалы
- Аналитика | 31 декабря, 8:37
Самое интересное за неделю. Выпуск 46 (2022) - Новатек відновила продажі реле РН-116, а сервіс EcoFlow змінив локацію
- Обзоры | 27 декабря, 21:44
24 долгоиграющие батарейки СolorWay CW-BALR06-24PB: почему их стоит купить?
- Аналитика | 25 декабря, 10:34
Самое интересное за неделю. Выпуск 45 (2022) - EcoFlow Dealers Awards 2022 і реле напруги PH-122 від Новатек
- Аналитика | 17 декабря, 21:21
Самое интересное за неделю. Выпуск 44 (2022) - двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator і реле напруги від Новатек
- Аналитика | 12 декабря, 9:31
Самое интересное за неделю. Выпуск 43 (2022) - самостійні налаштування в EcoFlow та набір для підключення генератора
- Аналитика | 11 декабря, 10:43
Декілька нетипових порад для вибору офісного ноутбука
- Обзоры | 8 декабря, 15:11
СolorWay CW-CHE64B - 2,5кВт сетевой фильтр с 4 USB-портами на 3,4А
- Аналитика | 4 декабря, 22:05
Самое интересное за неделю. Выпуск 42 (2022) - "Доступні кредити 5-7-9%" для зарядних станцій EcoFlow
- Обзоры | 29 ноября, 19:54
Gelius MaxBuds GP-TWS025 – TWS-навушники з чудовою посадкою, підтримкою HD-аудіо, ENC та швидким викликом Siri
Популярные новости
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Украина продлила временный безвиз для британцев еще на год 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
В Германии начали производство артиллерии для ВСУ 0.00
- Связь | Сегодня, 10:15
Що робити, якщо зник зв’язок? 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:45
Потурбуйтеся про безпеку в кіберпросторі під час новорічних свят 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
CERT-UA від початку року опрацювала більше двох тисяч кібератак на Україну 0.00
- Технологии | Вчера, 11:45
Вероятность полного блэкаута в Украине крайне низкая 0.00
- Технологии | Вчера, 11:15
Ким Чен Ын требует наладить массовое производство тактического ядерного оружия 0.00
- Интернет | Вчера, 10:45
Netflix выпустили необычный сериал "Калейдоскоп" 0.00
- Безопасность | Вчера, 10:15
Очільник ГУР Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році 0.00