3 января 2023, 10:15

Що робити, якщо зник зв’язок?

Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора.
Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона.
Спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.
Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон.
Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.
Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.
Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої.
Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі.
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