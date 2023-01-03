3 января 2023, 10:15

Що робити, якщо зник зв’язок?

Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора.

Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона.

Спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.

Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон.

Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.

Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.

Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої.

Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі.

