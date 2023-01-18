18 января 2023, 13:15

Мешканці Хмельниччини скаржаться на відсутність світла протягом кількох діб

Погодні умови для Хмельницької області виявились найстрашнишими навіть за обстріли, вибухи та війну.



▪️П’яту добу без світла. С.Вихилівка, Ярмолинецька ОТГ

▪️Городоцького район с. Хмелівка 5 доба без світла …

▪️с.Подолянське Волковинецька ОТГ п’ятi сутки без свiтла.

▪️Село Малиничі 5 добу без свiтла

▪️Хмельницький район, Шумівці. Дві доби без світла.

▪️Третя доба без світла. Видрові доли.

▪️Жищинці третю добу

▪️Гелетинці 2 доби

