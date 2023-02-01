1 февраля 2023, 9:15

Украинский IT-экспорт достиг в 2022 году рекордных $7,3 млрд — Forbes

Это самая большая сумма за время независимости. По сравнению с мирным 2021-м экспорт IT-услуг увеличился на $400 млн, или на 5,8%.


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