3 февраля 2023, 10:15

Иранские эксперты обеспокоены тем, что РФ втягивает Иран в войну и еще больше изолирует страну.



«Если бы не отправки иранских беспилотников в Россию для использования в войне на Украине, Европа не ратифицировала бы резолюцию против Ирана. Меня беспокоит, что Иран может стать вторым фронтом российско-украинской войны», - сказал бывший глава комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.