Україна отримає від ЄС необхідних 2 гігавати

ЄС постачатиме Україні 2 гігавати електричної енергії, які необхідні країні, – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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