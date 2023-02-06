6 февраля 2023, 11:45

Україна отримає від ЄС необхідних 2 гігавати

ЄС постачатиме Україні 2 гігавати електричної енергії, які необхідні країні, – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.


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