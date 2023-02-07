7 февраля 2023, 11:15

Турция официально обратилась за помощью к НАТО

Турция направила официальный запрос в НАТО о помощи в ликвидации последствий землетрясения.



Страна запросила медицинскую помощь и оборудование, различные городские поисково-спасательные подразделения, а также «защищенные от экстремальных погодных условий полностью оборудованные полевые госпитали с техническим персоналом для сборки».

