Турция официально обратилась за помощью к НАТО

Турция направила официальный запрос в НАТО о помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Страна запросила медицинскую помощь и оборудование, различные городские поисково-спасательные подразделения, а также «защищенные от экстремальных погодных условий полностью оборудованные полевые госпитали с техническим персоналом для сборки».
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