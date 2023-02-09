Як штучний інтелект допомагає у візуальному пошуку

9 февраля 2023, 8:45

Наші продукти в Google мають єдину мету: бути якомога кориснішими для вас в будь які моменти життя. І ми давно віримо, що штучний інтелект може пришвидшити досягнення цієї мети.



З перших днів існування Пошуку ШІ допомагав нам розуміти мову, роблячи результати більш корисними. З роками ми збільшили наші інвестиції в штучний інтелект і тепер можемо розуміти інформацію в її багатьох формах — від розуміння мови до розуміння зображень, відео і навіть реального світу.



Сьогодні ми ділимося кількома новими способами застосування наших досягнень у галузі ШІ, щоб зробити пошук інформації ще більш природним та інтуїтивно зрозумілим.



Якщо ви можете це побачити, ви можете це шукати



Камера смартфона вже стала потужним інструментом для дослідження та розуміння світу навколо вас. Насправді, функція Об'єктив (Lens) сьогодні використовується понад 10 мільярдів разів на місяць, коли люди шукають те, що бачать, за допомогою камери чи зображень.



Ми хочемо, щоб за допомогою Об'єктива ви мали ще більше доступу до світової інформації. Ви вже можете використовувати Об’єктив для пошуку за допомогою камери чи фотографій прямо з панелі Пошуку. Тепер ми презентуємо велике оновлення, яке допоможе вам шукати інформацію про те, що ви бачите на екрані вашого мобільного пристрою.



У найближчі місяці ви зможете використовувати Об’єктив для функції “пошук на екрані” на смартфонах з ОС Android у всьому світі. За допомогою цієї технології ви можете шукати інформацію про те, що бачите на фотографіях або відео, на веб-сайтах і в програмах, якими ви часто користуєтесь, наприклад у програмах для обміну повідомленнями та відео, не згортаючи програму та не припиняючи роботу.



Наприклад, ваш друг надсилає вам повідомлення з відео, на якому він досліджує Париж. Якщо ви хочете дізнатися більше про споруду, яку бачите на задньому плані на фото або відео, ви можете просто натиснути і утримувати кнопку головного екрану або кнопку живлення на своєму телефоні Android (що викликає Google Асистент), а потім запустити функцію “пошук на екрані”. Об'єктив визначає споруду, як Люксембурзький палац — і ви можете натиснути кнопку пошуку, щоб дізнатися більше.



Комбінуйте способи пошуку

За допомогою мультипошуку ви можете шукати за зображенням і текстом одночасно, відкриваючи для себе абсолютно нові можливості. Сьогодні мультипошук доступний у всьому світі на мобільних пристроях усіма мовами та в усіх країнах, де доступний Об'єктив.



Нещодавно ми ще більше розширили мультипошук, додавши можливість локального пошуку. Ви можете сфотографувати об'єкт та додати пошуковий запит “поруч зі мною”, щоб знайти те, що вам потрібно, незалежно від того, чи ви хочете підтримати локальний бізнес та купити товар в магазині поряд з вами, чи вам просто потрібно щось швидко знайти. Наразі ця функція доступна англійською мовою у США, а найближчими місяцями вона стане доступною по всьому світу.



Іноді вже у процесі пошуку ви можете натрапити на щось, що впадає в око і надихає вас. У найближчі кілька місяців ви зможете використовувати мультипошук будь-де для будь-якого зображення, яке ви бачите на сторінці результатів пошуку на мобільному пристрої.



Наприклад, ви можете шукати “ідеї для сучасної вітальні” та побачити журнальний столик, який вам подобається, але ви б віддали перевагу іншій формі — скажімо, прямокутнику замість кола. Ви зможете використати мультипошук, щоб додати до пошукового запиту текст “прямокутник” та знайти бажаний стиль.



Ми створюємо більш природні та візуальні умови пошуку, і це лише початок. У майбутньому завдяки ШІ можливості будуть безмежними.