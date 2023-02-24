24 февраля 2023, 12:15

Австралія передасть Україні безпілотники на мільйони долларів

Австралія передасть Україні безпілотники на $33 мільйони, — повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес, пише ABC.

До того ж Австралія вводить додаткові санкції проти осіб у російському уряді.


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