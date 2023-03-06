6 марта 2023, 11:15

"Укрзалізниця" збудує низку євроколій до кордону з Польщею

Зокрема, до кінця цього року має бути побудована перша євроколія зі Львова до кордону у Раві-Руській. Ця лінія може використовуватися як для цивільних, так і військових цілей.

