9 марта 2023, 16:15

ЄС включив Україну в програму спільних закупок газу

За словами європейського комісара в енергетичному секторі, Кадрі Сімсон, це забезпечить країну додатковими 2 мільярдами кубометрів газу.











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