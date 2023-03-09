9 марта 2023, 16:45

На Рівненщині обміняли майже півмільйона старих ламп

Від старту всеукраїнської програми безкоштовного обміну ламп пройшло трохи більше місяця. За цей час програмою скористалися тисячі жителів Рівненщини, які у відділеннях Укрпошти обміняли близько 500 тисяч старих ламп на нові енергозберігаючі LED-лампи.



На сьогодні обмін доступний і у великих містах, і в малих населених пунктах. Загалом на Рівненщину надійшло понад 680 тисяч світлодіодів, які розподілені по відділеннях Укрпошти області. Проєкт триває.



До слова, LED-лампи у 8 разів економлять енергію, тому на рівні області є можливість зекономити 30-40 МВт.

