У лютому Укрпошта виплатила 8,9 млрд грн пенсійних виплат

17 марта 2023, 14:15

Національний поштовий оператор виплатив за лютий 8,9 млрд грн пенсійних виплат для понад 2,3 млн пенсіонерів.

Це сумарний показник по всіх областях, крім Луганської області, де через загострені бойові дії та окупацію доставка пенсій тимчасово не можлива.



У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях показник виплат пенсій за лютий сягає 98-100%. Виплати пенсій здійснюються і в прифронтових областях, зокрема показник виплати пенсій в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській областях сягає 71-95%. У Харківській і Херсонській областях - 59-77%.



Ті пенсіонери, які через війну змінили місце проживання, можуть отримувати пенсії за тимчасовим місцем проживання. Для цього необхідно звернутися до найближчого Пенсійного фонду для заповнення документів в яких обов’язково необхідно зазначити місце отримання – Укрпошту.