Чем отличаются смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 X

21 марта 2023, 12:25

Смартфоны Xiaomi 12 и 12X являются новыми моделями китайской компании Xiaomi, которые были представлены в январе 2022 года. Основная разница между этими моделями состоит в их размере и спецификациях - https://y.ua/articles/1211/.

Так, основная модель Xiaomi 12 имеет 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с вариантами памяти 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.

Камера Xiaomi 12 состоит из трех датчиков изображения с разрешением 50 Мп, 12 Мп и 20 Мп, а передняя камера имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон также поддерживает 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку с мощностью 120 Вт.

В свою очередь, Xiaomi 12X имеет меньший дисплей размером 6,28 дюймов с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, но с меньшим количеством памяти: 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Камера Xiaomi 12X состоит из трех датчиков изображения с разрешением 50 Мп, 13 Мп и 13 Мп, а передняя камера имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон также поддерживает 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Батарея имеет емкость 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку с мощностью 120 Вт.

Таким образом, обратите внимание на одинаково качественную съемку указанных моделей, поскольку основная камера состоит из следующих сенсоров:

50-мегапиксельный основной — сенсор Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS), расстояние фокуса 26 мм, светосила f/1.9, оптическая стабилизация, фазовый автофокус;

13-мегапиксельный сверхширокоугольный — сенсор OmniVision OV13B10 (CMOS), угол обзора 123 градуса, диафрагма f/2.4, фокусное расстояние 12 мм;

5-мегапиксельный телемакрообъектив — диафрагма f/2.4, расстояние фокуса 50 мм, максимальное разрешение фото 8190x6144 пикселей.

Производитель, правда, все же заложил едва заметную разницу. Так, с помощью смартфонов можно делать видеозапись вплоть до формата 8К при частоте смены кадров 24 fps. Но в первом случае замедленная съемка выполняется согласно стандарту 720р при 1920 fps, а во втором — 720р при 960 fps.

Цена на Xiaomi 12 несколько выше по сравнению с Xiaomi 12X. Так что Xiaomi 12 может быть лучшим выбором для тех, кто ищет большую диагональ экрана и большую память. В то же время по производительности и качестве фото и видеосъемки Xiaomi 12X ничуть не уступает старшему брату, при этом стоит меньше.