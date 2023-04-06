Нова пошта залучає кошти через продаж власних облігацій

Нова пошта провела випуск цінних паперів серії «С» без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн і стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни.
Розміщення облігацій зроблено з метою залучення коштів для фінансування інвестиційних проєктів. Зокрема, гроші будуть спрямовані на розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури. Компанія має намір здійснити додаткову емісію облігацій серії «D» на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.
Випуск спрямований на інституційних інвесторів — державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Емітенту та облігаціям серії «С» присвоєно кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою — uaАA.
Випуск проводиться без залучення андерайтера, власними ресурсами компанії. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія Універ Капітал.
«Протягом чотирьох років з моменту виходу Нової пошти на ринок корпоративних облігацій ми показали себе надійним та безризиковим інвестиційним партнером. А під час війни ми продемонстрували свою стійкість у надскладних умовах та здатність відновлюватись після падіння. Усе це, безперечно, позитивно впливає на довіру інвесторів. Саме тому інтерес до цінних паперів нашої компанії є високим. В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації й надалі лишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку Нової пошти», — зазначають у пресслужбі компанії.
Це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією Нова пошта. Дебютна емісія цінних паперів серії А на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року відбулась у 2019 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень. У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії B терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Фінансування було спрямоване на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії В відбулись на початку поточного року.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 13:15
lifecell пропонує абонентам користуватися захищеним браузером DefensX
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Нова пошта залучає кошти через продаж власних облігацій
- Связь | Сегодня, 12:15
Абоненти Київстар зібрали кошти на медичне обладнання для Харкова
- Интернет | Сегодня, 11:45
У "Дії" з'явилася нова військова облігація - "Ялта"
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Львові хірурги зробили палець пацієнту із його власного ребра
- Технологии | Сегодня, 10:45
США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів РФ
- Интернет | Сегодня, 10:15
Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію
- Бизнес | Сегодня, 9:45
У березні Нова пошта відкрила 10 нових відділень у Польщі
- Технологии | Сегодня, 9:15
Варшава предоставит ВСУ очередной пакет военной помощи — премьер-министр Польши
Последние материалы
- Аналитика | 2 апреля, 21:25
Найцікавіше за тиждень. Випуск 7 (2023) - в Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі та контролер OPCB-221
- Фотогалереи | 1 апреля, 21:58
ASRock представила материнские платы для Ryzen 7000 на младшем чипсете AMD A620
- Обзоры | 1 апреля, 10:17
Gelius by Krazi Shark2 KZBS-003U – захищена зовнішня колонка, яку можна "розділити навпіл"
- Обзоры | 29 марта, 12:50
Gelius GP-PK006 – смартгодинник, що підкаже, де зараз ваша дитина
- Аналитика | 28 марта, 16:40
Найцікавіше за тиждень. Випуск 6 (2023) - EcoFlow шукає продавців-консультантів в свій перший офлайн-магазин в Києві
- Обзоры | 27 марта, 10:39
Android Smart TV Stick Gelius KX - "розумна флешка", щоб створити smart-TV
- Фотогалереи | 22 марта, 10:29
ЗСУ показали разобранный сбитый "русский" БПЛА "Ланцет"
- Аналитика | 21 марта, 11:44
Найцікавіше за тиждень. Випуск 5 (2023) - робота сервісного центру EcoFlow та кабель H07RN-F 3G4 ENHANCED VERSION
- Обзоры | 19 марта, 12:57
Colorway USB-A toType-C (CW-AD-AC) - для зарядки та синхронізації з USB-A на USB-C
Популярные новости
- Бизнес | 2 апреля, 19:39
В Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі 5.00
- Связь | Сегодня, 13:15
lifecell пропонує абонентам користуватися захищеним браузером DefensX 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Нова пошта залучає кошти через продаж власних облігацій 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
Абоненти Київстар зібрали кошти на медичне обладнання для Харкова 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
У "Дії" з'явилася нова військова облігація - "Ялта" 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Львові хірурги зробили палець пацієнту із його власного ребра 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів РФ 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:15
Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
У березні Нова пошта відкрила 10 нових відділень у Польщі 0.00