Чому інтернет — це диво: новий сезон YouTube-каналу GigaCloud About

Хмарний оператор GigaCloud запустив новий сезон свого YouTube-каналу GigaCloud About. Глядачів чекає новий формат, більше гумору та актуальні теми зі світу сучасних технологій.
У першому відео нового сезону, хмарний оператор розповів що таке інтернет, як він працює, чи може повністю зникнути та яке у нього майбутнє.
«Більшість людей сприймає інтернет, як щось буденне. Як воду в крані, плиту з газом чи електрику. Але ж інтернет — це справжнє диво. Тільки уявіть, сучасний спосіб життя залежить від сотень тисяч кілометрів кабелів на дні океану, підключених до величезних дата-центрів. А яким буде наше життя, якщо з цими кабелями щось станеться? Які ще є сценарії інтернет-блекаута і наскільки він реальний? Ми дамо відповіді на всі ці питання», — розповіли в хмарному операторі.
Два рази на місяць GigaCloud публікуватиме відео, де розповідатиме про сучасні технології, такі як інтернет, штучний інтелект, блокчейн, Big Data, інтернет речей хмара тощо. Мета відео ― зрозумілою мовою розповісти про складні речі широкому колу людей та показати наскільки глибоко технології проникли у всі сфери їхнього життя.
Нагадаємо, GigaCloud запустив YouTube-канал GigaCloud About у 2019 році.
GigaCloud ― хмарний оператор, який надає простір для розвитку бізнесу. Компанія надає IaaS-послуги (Infrastructure-as-a-Service) та PaaS-послуги (Platform as a Service) клієнтам будь-якого масштабу ― від малого бізнесу до великих корпорацій. Сервісами на основі хмарної інфраструктури щодня користується понад 20 мільйонів людей в Україні, Польщі та інших країнах. У портфоліо компанії понад 1500 клієнтів у п’яти країнах світу та 150 компаній-партнерів. Серед клієнтів компанії «Дія», Prozorro, Kernel, Easy Pay, «Сільпо», «Велика Кишеня», «Інтертоп» та інші.