Чому інтернет — це диво: новий сезон YouTube-каналу GigaCloud About

6 апреля 2023, 13:45

Хмарний оператор GigaCloud запустив новий сезон свого YouTube-каналу GigaCloud About. Глядачів чекає новий формат, більше гумору та актуальні теми зі світу сучасних технологій.



У першому відео нового сезону, хмарний оператор розповів що таке інтернет, як він працює, чи може повністю зникнути та яке у нього майбутнє.