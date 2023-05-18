Оновлена платформа Дія.Освіта запущена Міністерством цифрової трансформації

18 мая 2023, 13:45

Сьогодні Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Google.org та Фонду Східна Європа запускає масштабний проєкт Дія.Освіта.

Це національна платформа актуальних знань і навичок, де можна безкоштовно навчатися, опанувати нову професію та знайти роботу. Основні цілі проєкту – допомогти українцям підвищити цифрову грамотність і допомогти їм перекваліфікуватися або підвищити кваліфікацію саме тоді, коли потрібно знайти нові можливості працевлаштування.



Платформа Дія.Освіта є наступним етапом еволюції проєкту Дія.Цифрова освіта, який стартував у 2020 році та фокусувався на цифрових навичках та цифровій грамотності.



У грудні 2022 року в рамках наших ініціатив з відновлення України Google.org надав грант у розмірі 2 мільйони доларів США та стипендію Google.org Fellowship Фонду Східна Європа для співпраці з Міністерством цифрової трансформації України задля масштабування та розвитку національної платформи Дія.Цифрова освіта. Протягом останніх 6 місяців учасники програми Google.org Fellows, зокрема менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу, працюючи на безоплатній основі повний робочий день разом із Міністерством цифрової трансформації, допомогли розробити новий розділ з перекваліфікації та підвищення кваліфікації, який пропонує навчальні курси в сучасному форматі освітніх серіалів для затребуваних обраних професій; розробити профорієнтаційний тест, який допоможе користувачам вибрати підходящу професію; а також додано розділ працевлаштування з інтеграцією в одному місці найкращих сервісів вакансій України.



Платформа Дія.Освіта пропонує:



Індивідуальний освітній шлях для різної аудиторії та вікових груп: від школярів до людей похилого віку.



Профорієнтаційний тест, який допоможе людям зробити більш свідомий та обґрунтований вибір професії.



Освітньо-розважальний формат навчання у вигляді освітніх серіалів та інтерактивних симуляторів для тренування навичок для різних сучасних та затребуваних професій, а також інші формати, такі як вебінари та подкасти



Усі студенти, які пройшли курс, отримають сертифікат Дія.Освіта та зможуть розпочати пошук нової роботи на найбільших українських біржах вакансій прямо на порталі.



Платформа та контент доступні українською та англійською мовами.



Проста реєстрація на платформі лише за номером мобільного телефону або обліковим записом у соціальних мережах.