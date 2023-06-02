Топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть во время войны

2 июня 2023, 13:45

Психотерапевт Татьяна Станиславская составила список кинолент, в которых герои находятся в экзистенциальных ситуациях.

Эти фильмы могут стать поддерживающими и терапевтическими для людей, переживающих психотравмы войны.

1. Мужчина по имени Отто - Рейтинг 7,5 из 10.

Том Хэнкс сыграл человека, который потерял жену и стал социопатом. Но вкус к жизни вернется, когда его соседями станет молодая семья.



2. Пока не сыграл в ящик - 7,4

Играют Джек Николсон и Морган Фримен. Они узнали, что больны раком, составили список дел и рванули в кругосветку.



3. Достучаться до небес - 7,8

Два смертельно больных парня сбегают из больницы, совершают ограбление, и мчатся навстречу невероятным приключениям.



4. Крупная рыба - 8,0

Режиссер Тим Бертон рассказал удивительную историю жизни странствующего торговца Эдварда Блума.



5. Суд над Богом - 7,6

Группа заключенных в Освенциме устраивает процесс над Создателем за то, что тот покинул евреев в годы испытаний.



6. Фонтан - 7,2

Действие фильма идет 1 000 лет. Главный герой ищет Древо Жизни, чтобы спасти больную жену.



7. Повелитель бури - 7,5

Фильм о буднях саперов ВС США в Ираке.



8. Я работаю на кладбище - 7,5

Уставший от жизни мужчина, нашел, казалось бы, тихую работу на кладбище. Но не тут-то было…



9. Скрытая красота - 6,7

Коллеги решили спасти главного героя от депрессии, но план сработал не так как ожидалось.



10. Тайна Коко - 8,4

Маленький Мигель отправляется в Страну мертвых на поиски духа своего кумира-певца.