Новые беспроводные клавиатуры ОКЛИК 860S и 865S

2 июня 2023, 15:45

Каждая из моделей поддерживает два способа беспроводного подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц и по Bluetooth. Благодаря этому они совместимы с ПК, ноутбуком, планшетом и смартфоном.



ОКЛИК, российский производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две полноразмерные беспроводные клавиатуры 860S и 865S. Они обладают элегантным Slim-дизайном и широкой функциональностью. Благодаря продуманной конструкции обе модели хорошо подойдут для работы в офисе, дома и во время поездок. В новинках предусмотрена специальная подставка для мобильных устройств.

Каждая из моделей поддерживает два способа беспроводного подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц и по Bluetooth. Благодаря этому они совместимы с ПК, ноутбуком, планшетом и смартфоном.



На каждой клавиатуре расположено по 114 клавиш. Они позволяют быстрее печатать текст за счет низкого ноутбучного профиля. Клавиши также отличаются бесшумным нажатием. Новинками комфортно пользоваться и в офисе-опенспейсе, и в поезде: они не будут мешать окружающим громкими щелчками и помогут лучше сосредоточиться на важных задачах. Ресурс каждой модели рассчитан на 3 млн кликов.



Устройства оборудованы внушительным набором мультимедийных клавиш. У ОКЛИК 860S их 21, а у 865S – 22. Они расширяют функциональность клавиатуры. Например, с помощью комбинаций Fn + F1-F12 можно за считанные секунды открыть домашнюю страницу браузера или почтовый клиент, увеличить или уменьшить яркость, запустить медиаплеер и выполнять другие команды. На верхней части корпуса находятся специальные кнопки для управления воспроизведением музыки. Модель 860S оснащена эргономичным барабаном-регулятором громкости. В 865S уровень звука настраивается отдельными кнопками.



Отличительная особенность клавиатур – наличие нескольких режимов беспроводного подключения. Сопряжение устанавливается как по радиоканалу 2,4 ГГц, так и по Bluetooth версий 3.0 и 5.0. Каждый девайс возможно подсоединить одновременно к трем устройствам, например, ПК, планшету и смартфону. Переключаться между ними помогут специальные клавиши. Встроенный держатель для мобильной техники делает набор текста намного удобнее. В комплекте с новинками идет компактный универсальный ресивер USB Type-A/С.

Благодаря отсутствию проводов клавиатуры ОКЛИК 860S и 865S позволяют сохранить рабочее пространство в чистоте и порядке. На таком девайсе можно вводить информацию на расстоянии до 10 м от ПК, ноутбука или телевизора.Производитель позаботился об эргономичности обеих новинок. Подставка под запястья пригодится тем, кто проводит за компьютером целый день. Она поможет удерживать руки в естественном положении, убережет кисти от напряжения и опасного туннельного синдрома.Каждая из моделей оснащена практичными прорезиненными ножками. С ними девайсы не скользят даже по гладкой поверхности или во время интенсивного набора текста. Ножки также регулируются по высоте, чтобы пользователь мог выбрать предпочтительный наклон клавиатуры и работать с большим комфортом. И 860S, и 865S получили влагозащитный корпус. Он надежно обезопасит устройства от поломок из-за попадания капель напитков или брызг воды.ОКЛИК 860S питается всего от одной мизинчиковой батарейки, а 865S – от одной пальчиковой.