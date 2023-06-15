15 июня 2023, 12:15

Програма єВідновлення повною мірою стосуватиметься підтоплених регіонів

На цьому Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук наголосила під час єдиного телемарафону новин.



Вона зазначила, що мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС, у межах програми єВідновлення.



За словами Ірини Верещук, Урядом було прийняте відповідне рішення щодо дії цієї програми.



«Програма єВідновлення стовідсотково буде працювати для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. До прикладу, на Херсонщині визначено 35 таких населених пунктів», – резюмувала Віцепрем’єрка.

