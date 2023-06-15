Военный экспорт Израиля бьет рекорды

15 июня 2023, 15:15

Израильский военный экспорт увеличился в 2022 г. (в сравнении с предшествующим годом) на 10% и достиг рекордного показателя в $12.5 млрд.

Такие данные огласило сегодня Минобороны страны. Как отмечает экономическое издание Globes, в этой сфере Израиль бьет рекорды уже второй год подряд: в 2021 г. увеличение экспорта составило 30% в сравнении с 2020 г.

В публикации поясняется, что этому способствуют два фактора: победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 г., достигнутая в немалой степени с применением израильских вооружений, а также война в Украине, вследствие которой страны Европы значительно увеличили оборонные расходы.



Израиль входит в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений. 75-80% местного производства военной промышленности идет на экспорт.