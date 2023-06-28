У Запоріжжі проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Як повідомляють в ОВА, 29 червня буде відпрацьовано заходи щодо реагування на надзвичайні ситуації, зокрема евакуацію людей.
Всі заходи носять навчальний характер.
Наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.
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