28 июня 2023, 9:45

У Запоріжжі проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Як повідомляють в ОВА, 29 червня буде відпрацьовано заходи щодо реагування на надзвичайні ситуації, зокрема евакуацію людей.



Всі заходи носять навчальний характер.



Наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.

