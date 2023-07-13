13 июля 2023, 16:15

Bard приходить в Україну

Цікавість і уява є рушійними силами людської творчості. Незалежно від того, чи то дитина вигадує гру, чи друзі мріють про свою наступну пригоду, чи підприємець обмірковує нову бізнес-ідею – наша здатність уявляти нові можливості є однією з головних вроджених людських якостей.



Саме тому Google створив Bard – щоб допомогти вам дослідити цю цікавість, розширити межі своєї уяви та, зрештою, втілити свої ідеї в життя, не лише відповідаючи на ваші запитання, а й допомагаючи вам розвиватися на їхній основі.



Сьогодні ми оголошуємо про найбільше розширення Bard до цього часу. Відтепер цей інструмент доступний у більшості країн світу і найпоширенішими мовами. Ми також запускаємо нові функції, які допоможуть вам краще налаштувати ваш досвід, підвищити вашу креативність і досягти більшого.



Взаємодійте з Bard у нових місцях та новими мовами, включно з українською



Відсьогодні ви можете взаємодіяти з Bard понад 40 мовами, включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською. Тепер ви також можете отримати доступ до Bard у багатьох місцях, зокрема у країнах Європи, включно з Україною. У рамках нашого відповідального підходу до штучного інтелекту ми активно співпрацюємо щодо цього розширення з експертами, політиками та регуляторами. І в міру доступності Bard у нових регіонах та новими мовами ми продовжуватимемо керуватись нашими Принципами щодо штучного інтелекту, враховувати відгуки користувачів та вживати заходів для захисту конфіденційності та персональних даних.



Отримуйте більш персоналізовані відповіді



Ми запускаємо нові оновлення, щоб результати запитів до Bard краще відповідали вашим потребам:



Слухайте відповіді: Іноді почути щось уголос може допомогти вам підійти до своєї ідеї по-іншому. Тому від сьогодні ви можете почути відповіді від Bard. Це особливо корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або послухати вірш чи сценарій. Просто введіть запитання й оберіть іконку звуку, щоб послухати відповіді від Bard. Зараз ця функція доступна понад 40 мовами.



Зручне налаштування відповідей Bard: Тепер ви можете змінювати тон і стиль відповідей Bard на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний. Наприклад, ви можете попросити Bard допомогти вам скласти список пропозицій вінтажних крісел на ринку, а потім скоротити відповідь за допомогою списку, який випадає. Ця функція доступна англійською мовою та незабаром буде доступна і для нових мов.



Підвищуйте свою продуктивність

Сьогодні також запускаються чотири нові функції Bard, щоб допомогти вам робити більше:



Закріплюйте та перейменовуйте розмови: Ми чули про ваше бажання мати можливість повертатись до питань, тому ми додаємо нові способи закріплювати та перейменовувати ваші розмови з Bard. Тепер, коли ви розпочинаєте розмову, ви бачитимете у бічній панелі опції закріплення, перейменування та вибору останніх розмов. Наприклад, якщо ви попросите Bard допомогти вам порівняти спортивні активності на свіжому повітрі влітку, ви можете переглянути ці поради пізніше.



Більше можливостей для експорту коду: Ми продовжуємо спостерігати інтерес до використання Bard для програмування. Тож сьогодні ми додаємо нову функцію, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).



Діліться відповідями з друзями: Ми також полегшили обмін частиною чи всім чатом Bard у вашій мережі. За допомогою посилань для спільного доступу ви можете ділитися своїми ідеями та творіннями з іншими.



Використовуйте зображення у своїх запитах: Зображення є великою частиною того, як ми використовуємо нашу уяву. На I/O ми оголосили, що впроваджуємо можливості інструменту Google Об’єктив у Bard. Якщо вам потрібна додаткова інформація про зображення чи потрібне натхнення для написання тексту до зображення, наприклад, подяки за подарунок, тепер ви можете завантажити зображення разом із запитом, і Bard проаналізує фотографію, щоб допомогти. Ця функція тепер доступна англійською мовою, і незабаром ми розширимо її на нові мови.



Тож наступного разу, коли у вас з’явиться якась ідея, повноцінна концепція чи просто потрібно буде провести мозковий штурм – спробуйте Bard. Ви не лише знайдете інструменти, щоб втілити цю ідею в життя, але й можете відкрити для себе абсолютно нові ідеї.

