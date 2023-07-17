Дефіциту електроенергії в Україні немає - Міненерго

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної – триває.
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