17 июля 2023, 9:15

Дефіциту електроенергії в Україні немає - Міненерго

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної – триває.

