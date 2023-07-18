Bolt впровадила нові функції безпеки для запобігання ризикованим ситуаціям

18 июля 2023, 14:15

Процес керування автомобілем дуже відповідальний і потребує максимальної уваги. Дорожній рух не завжди можe бути передбачуваним.

Саме тому Bolt має цілісний підхід задля запобігання небажаних ситуацій, а додаткові заходи безпеки не бувають зайвими. Для того, щоб поїздки Bolt були максимально безпечними компанія Bolt розробила, протестувала і продовжує вводити нові функції в усіх містах України, де працює сервіс. Вони покликані запобігти небезпечним ситуаціям, що можуть статися на дорозі під час поїздки.



Bolt, зокрема, впровадив наступні функції безпеки:



- Верифікація облікового запису;

- Обмеження часу водіння;

- Моніторинг непередбачуваних зупинок;



"Безпечні поїздки є пріоритетом компанії Bolt. Саме тому ми приділяємо цьому питанню велику увагу, розробляємо і впроваджуємо нові рішення, мета яких – запобігати небезпечним ситуаціям на дорозі. Наприклад, у додатку ми маємо кнопку SOS, яку можна натиснути у випадку екстреної або небезпечної ситуації, вона доступна і для водіїв, і для пасажирів. Згідно наших даних у червні водії натиснули її 85 разів, проте лише у 3% випадків кнопку використали за призначенням. Ми обов’язково оперативно реагуємо на кожне звернення, яке стосується безпекової ситуації. Наша мета – стати найбезпечнішим сервісом замовлення поїздок в Україні», – коментує Сергій Павлик, керівник напряму райд-хейлінґу компанії Bolt в Україні.





















