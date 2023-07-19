19 июля 2023, 12:45

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о покупке турецкой бронетехники

«Информация, распространяемая в соцсетях о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн. тенге не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется», - заявили в военном ведомстве страны.



Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Казахстан намерен купить у турецкой компании Otakar более 800 бронемашин ARMA на сумму в $2,5 млрд, а также другую бронетехнику в общую сумму $4,4 млрд.

