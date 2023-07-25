25 июля 2023, 14:45

Студентов колледжа в Татарстане заставляют собирать иранские дроны

Несколько сотен студентов колледжа «Алабуга Политех» в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed. Об этом сообщают издание «Протокол» и Youtube-канал «РЗВРТ». Отмечено, что изначально к работе привлекали в основном подростков 15-17 лет, но сейчас сборкой дронов занимаются студенты всех курсов.



Согласно изданию, студентам запрещено говорить чем они занимаются. За нарушение грозит штраф в крупном размере.

