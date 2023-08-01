Хорвaтия выделила €1 млн на разминирование сельскохозяйственных земель в Украине

Соглашение было подписано во время визита в Украину главы МИД Хорватии Гордона Гирлича-Радмана. Средства передадут Всемирной продовольственной программе ООН.
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