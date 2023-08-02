Турецкие дроны и их влияние в Центральной Азии

2 августа 2023, 10:45

Страны Центральной Азии (ЦА) являются основными заказчиками Baykar, ведущего турецкого завода по производству дронов.

Туркменистан и Кыргызстан стали первыми покупателями среди центральноазиатских стран. Затем Казахстан подписал несколько сделок по их закупке, став постоянным покупателем турецких дронов. Но Узбекистан отклонился от этой региональной тенденции, решив вместо этого продолжить использование американских, китайских и российских дронов. Страна не проявляет интереса к принятию на вооружение турецких беспилотников и вместо этого стремится создавать свои собственные.



Кыргызстан занимает первое место в ЦА по закупкам Bayraktar. Их импорт значительно увеличился после пограничных конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 г., вылившихся в прямое военное столкновение.



Кроме того, в 2022 г. Казахстан также подписал соглашения с TUSAŞ, еще одним турецким поставщиком дронов, о совместном производстве в Казахстане. Эта сделка делает Казахстан первой страной за пределами Турции, производящей дроны Anka.



Растущий интерес стран ЦА к военной технике свидетельствует об их стремлении консолидировать свою военную мощь для укрепления обороноспособности от геополитических угроз: от нестабильности в Афганистане до войны в Украине и других региональных конфликтов. С ростом турецкого влияния в ЦА, противодействующего господству России и Китая в регионе, военные сделки могут получить поддержку со стороны ЕС и США.