В Казахстане отключили Yandex за нарушение законодательства республики

10 августа 2023, 12:45

В сообщении министерства цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) страны отмечено, что интернет-ресурс был размещен на аппаратно-программных комплексах вне территории страны.

Однако казахстанская «ЯндексТакси» отрицает эту информацию, в частности доступ российских спецслужб к данным своих пользователей.



В связи с этим МЦРИАП направило запрос в главный офис компании с просьбой предоставить информацию о размещении центров обработки данных, мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и способе взаимодействия с правоохранительными органами, но в компании так и не ответили на вопрос, где находятся их сервера.



Яндекс - российская IT-компания, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службам в нескольких странах.