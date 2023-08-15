Нова пошта стартує з адресною доставкою у Латвії та Естонії

15 августа 2023, 11:45

Вже з середини вересня українці зможуть замовляти кур’єра від Нової пошти у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх рідним додому, в Україну.

Це буде вже сьома та восьма країни Європи, у яких працюватиме Nova Post.



«У Латвії та Естонії ми будемо стартувати з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україні або доставити з України. Адже це саме ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше. Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується у жовтні, в Естонії — у листопаді», - говорить Світлана Книжка, CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії.



Кур'єрська служба працюватиме у будні дні з 8-00 до 17-00, можна буде відправити або отримати документи та посилки до 30 кг. Доставка від 5 днів.



Щоб відправити з адреси, потрібно буде оформити заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post або у мобільному додатку.



Нагадаємо, що Nova Post вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії.