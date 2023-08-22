Украина близка к завершению плана по вывозу зерна через Черное море – FT

По словам заместителя министра экономики Украины Александра Грибана, сделка в настоящее время "прорабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.
По данным Грибана, схема может быть введена в действие уже в сентябре, в ней может быть задействовано от пяти до 30 судов.
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