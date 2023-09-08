За час великої війни lifecell побудував понад 800 базових станцій

8 сентября 2023, 12:45

Оператор не тільки відновлює зруйновану та пошкоджену внаслідок бойових дій інфраструктуру, а й продовжує розбудовувати покриття.

З лютого 2022 року lifecell запустив більше 800 нових базових станцій, щоб українці залишались на зв’язку.



За півтора роки після початку повномасштабного вторгнення lifecell вдалося розширити покриття, запустивши в роботу понад 800 нових базових станцій по всій Україні. З них 158 – запущено у центральному регіоні: у Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У Київській області мережу оператора покращено завдяки запуску 170 нових базових станцій. Саме ця область і стала рекордсменом за кількістю побудованих технологічних майданчиків lifecell за час великої війни.



У північних областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській – lifecell вдалося побудувати за останні півтора роки 170 нових базових станцій.



Мережу lifecell у південно-східному регіоні, незважаючи на постійні обстріли ворога, підсилено 44 новими базовими станціями у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.



Однак найбільшу кількість нових базових станцій від початку великої війни – 259 – lifecell ввів в експлуатацію у західному регіоні, а саме в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, які стали прихистком для багатьох українців з південних та східних областей України. Водночас найбільш активно команда lifecell розширювала покриття у Чернівецькій області – тут за півтора роки побудували 80 нових базових станцій для забезпечення сіл і містечок швидкісним мобільним інтернетом.





